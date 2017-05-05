來鹿港看小鹿！7隻梅花鹿遷居生態公園和遊客相見歡
來鹿港看小鹿！鹿港鎮公所去年購入6隻小鹿，加上1隻新夥伴公鹿，今(5)天遷居到30公畝的鹿園，正式和遊客們相見歡，小鹿在寬闊草原、綠樹間徜徉，小朋友們興奮極了，直呼「小鹿好可愛啊！」小鹿也不怕生，溫馴的接受餵食和摸摸，點亮觀光新亮點。
鹿港舊名「鹿仔港」，文獻記載，過去西部平原翠綠蔥鬱、鹿群遍佈，鹿港鎮公所為了重現歷史場景，探訪墾丁國家公園、民間養鹿場等蒐集資訊，購入6隻小鹿，並積極改建佔地2公頃、閒置15年的生態公園，打造適合鹿群生展的鹿園。
小鹿剛到鹿港，才幾個月大，只在周末日特定時段在鹿港藝術村和遊客短暫見面，經過這些時日，小鹿們漸漸長大了，健康又活潑，鹿園經公所爭取城鄉新風貌改造，也一改過去陰森冷清，多了鹿舍、餵食區，並有專人及獸醫照顧，重新活化。
6隻小鹿都是母鹿，公所又從苗栗添購1隻帥氣的3歲公鹿好作伴，7隻梅花鹿對新環境滿意極了，快樂地到處玩耍。
今天鹿港鎮長黃振彥引領小朋友和鄉親和小鹿相見歡，小鹿溫馴接受餵食，鄉親說道「小鹿鹿讓我摸一下」。日本奈良的鹿成了觀光熱點，鹿港則是朝生態來發展觀光。
黃振彥說，暑假前會在廣場建置親水設施，並舉辦網路票選命名，讓遊客來鹿港，不僅欣賞古蹟建築、工藝、品嘗糕餅、蚵仔煎小吃美食，更多了親子共賞樂趣，遙憶古早鹿港生態，讓鹿港之旅更好玩有趣。
(中時)
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