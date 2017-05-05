打造哈瑪星為全國首個生態交通示範社區 陳菊踏勘
2017生態交通全球盛典今年10月將在高雄舉行，市長陳菊5日率市府團隊至哈瑪星社區視察市政建設進度，陳菊除要求團隊更用心規畫執行、改善哈瑪星生活環境成為生態交通示範社區外，各項工程亦務必準時完成，以符合市民的期待。
陳菊今下午率交通局長陳勁甫、工務局長趙建喬、都發局長李怡德等人前往哈瑪星，了解各項硬體建設工程進度，以因應2017生態交通全球盛典在哈瑪星舉行，將建設哈瑪星成為全國第一個生態交通示範社區。
陳菊表示，哈瑪星社區在去年底已先完成5處示範建設，包括道路、巷弄、綠地、停車場及公園，其中也包括人行環境改善、電纜下地、污水接管等工程，今年接續執行的計畫將完整塑造良好社區環境，並導入各式綠色低碳運具，期待民眾能享受到更美好的生活及更友善的交通方式。
哈瑪星是高雄最早實施都市計畫的地區，今年也將成為全國首個生態交通示範社區，她指示市府團隊在倡導生態交通理念時，應該更貼近地方居民的感受與期待，並鼓勵在地居民共同參與，10月向國際展現高雄發展成為宜居城市的決心。
交通局長陳勁甫表示，踏勘讓團隊逐一瞭解社區替代停車空間開闢計畫、空地綠美化、建物創意彩繪美化、道路景觀改善、特色巷弄改造等工程，10月盛典舉辦前將讓在地逐漸感受盛典帶來的改變及種種好處，在社區替代停車場工程完工後，居民將有更好的停車空間，行人也將擁有更安全的步行環境，市府也將持續推出多場暖身宣導活動，秉持與地方共榮雙贏的信念，讓生態交通為社區帶來更好的明天。
(中時)
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