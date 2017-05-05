人妖下海賺皮肉錢 累趴難約會男友

嘉義市議員洪有仁涉嫌經營酒店逼迫剝削泰國人妖脫衣陪酒、從事性交易，利用人頭詐領助理費，被起訴人口販運防制法、貪汙等罪，今天開庭審理，泰國人妖YOYO證稱，為了賺錢也怕被罵而從事性交易，周休一天，累到不想找男朋友約會。

市議員洪有仁涉嫌以人頭詐領議員助理費及年節慰勞金，經營醉美人酒店，引進泰國人妖脫衣陪酒從事性交易，開賭場聚眾賭博抽頭，檢方依貪汙治罪條例利用職務上之機會詐欺取財、人口販運防制法、賭博等罪起訴包括洪有仁及其蔡姓女友、胞弟夫婦、酒店及賭場員工共18人，嘉義地院今天下午首次開庭審理，提訊洪有仁及蔡女等共8名被告出庭。洪否認上述罪嫌。

藝名YOYO的泰國人妖警訊供詞及當庭的證詞不一，檢辯對人妖有無受逼迫從事性交易進行交互詰問。YOYO透過通譯證稱，去年8月29日第一天到台灣，在醉美人酒店放下行李，即馬上到包廂陪酒。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)