坐上203公車走進士東市場　看見美好關係

一場場美好關係，正淡淡的，從士東市場的攤位改造美化開始發生。（美好關係提供）

美好關係發起人凌宗湧（中）與郭俠邑（右）。（美好關係提供）

食安風暴、經濟不景氣、年輕人低薪、政黨對立....，「面對這些悲觀與看不到台灣未來的情緒跟言論蔓延，我們還能做什麼？」CN FLOWER 西恩花藝總監凌宗湧說：「我只是一位插花的花藝師，或許沒法改變什麼，但我知道，一朵花就能感動人，一朵花就能建立一個美好關係。我希望能讓這個美好關係傳出去。」

這些年的台灣，真的太悲觀了！整個鬼島瀰漫著各種對立與對未來的惶恐，看不到未來的年輕人於是轉頭擁抱文青與小確幸，再沒有遠大計畫與夢想。但我們這些大人，與其沈溺於抱怨、指責，「為什麼不起身來做點事？」

就這樣一個如星火般小小的正面想法升起，於是，凌宗湧不再抱怨，轉頭去找了青埕設計總監郭俠邑、Meissen上海董事長葉佳琪、暄品設計總監朱柏仰、W飯店副總經理林芸慧等等朋友，他說，我們不一定能改變什麼，但至少，我們可以透過做、透過說，去跟周遭建立一段美好關係，持續把這美好關係傳遞、蔓延，期許最後能讓台灣在這些美好關係與和善態度中，重新找到希望。話語一出，馬上獲得支持與迴響。

說很容易，怎麼做？插花的人，就有賣花的朋友，於是凌宗湧找上士東市場門口賣花的朋友，從城市的傳統市場出發，再透過各種友人找來中原大學商設系學生和台東東工高工木工學生，大家一起走進士東市場，捲起袖子在市場幫攤商們進行攤位美化與改造，讓一段美好的情誼慢慢發酵。

在此同時，美好關係言論持續蔓延，並吸引了陳文茜、蔣勳、旅行藝術家蕭青陽、商周集團執行長王文靜、米其林主廚江振誠、TED Taipei共同創辦人許毓仁、不老部落創辦人潘今晟、福容大飯店廚藝總監阿基師、技嘉教育基金會、Vespa、曼秀雷敦、Audi等等企業共同參與響應。

這場美好關係還在持續發酵與蔓延中，從5月24到28日，光華巴士的203號路線公車將變身成為森林公車，由凌宗湧、蕭青陽與翁定洋等人發揮巧手，以「男孩的異想森林」為主題讓公車變成城市裡的行動森林，屆時公車將從天母到汐止，行經士東市場、天母棒球場、台北市立美術館、晴光市場、行天宮、饒河夜市、南港科學園區、經貿園區等地，持續訴說美好關係。

在此同時，也歡迎大家加入「#美好關係傳出去」線上活動，從5/5-5/25日，只要以文字加上照片或影片的方式，於臉書記錄自己想向這個世界發聲的美好關係，並指派另外三個好友繼續分享不管是人與人之間的互助互信動人情誼，還是與這塊土地密不可分的美好故事，發文後分享到臉書上的美好關係社團，最後5月26日將由發起人挑選三名按讚次數人氣最旺的粉絲贈送驚喜小禮。

不一定能改變什麼！不一定能有多大成績，但至少，在台灣低潮的時候，我們不是只有抱怨，而是動手做了！就如撒下一顆種子，也許，終能發芽。

(中時)