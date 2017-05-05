北韓國安部聲稱 CIA與南韓試圖暗殺金正恩

北韓國安部方才透過媒體指控，美國中情局和南韓情報院試圖暗殺金正恩。（圖/美聯社）

據韓聯社（Yonhap News）報導，北韓國家安全部（Ministry of State Security）透過朝中社（KCNA）對外宣稱，美國中央情報局（CIA）與南韓的國家情報院（National Intelligence Service），試圖聯手以生化武器暗殺現領袖金正恩（Kim Jong-un）。北韓國安部表示，「我方已即時查獲至少一名恐怖份子，試圖以生化武器暗殺我們的最高領袖金正恩，據調查，這次行動背後是由美國的中情局和南韓所支持。」對此指控，南韓與美國白宮尚無最新的回應，但能明顯地看出，朝鮮半島局勢再次陷入緊張狀態。

隨著南韓新總統大選進入最後倒數階段，以及美軍的優勢武力仍加重佈署於朝鮮半島海域，讓北韓的態度愈來愈強硬。不僅透過國營的朝中社，稱美國與南韓是「好戰份子」，並認為先前的軍演和展現空中武力之舉，都只是為了替南韓的大選做做樣子，表示北韓民眾並不會被這些威脅嚇倒，希望美韓能有所收斂。同時，朝中社更大辱罵日前批評北韓的美國聯邦參議員科里·加德納（Cory Scott Gardner）為「神經病」，稱他連最基本的判斷能力都缺乏，未來一定會對自己的言論感到後悔。

即將在9日展開新總統大選的南韓，領先的兩名候選人文在寅（Moon Jae-in）和安哲秀（Ahn Cheol-soo），無論由誰勝出，未來5年的青瓦台主人，首將面對的就是北韓和大陸兩國對南韓極不友善的局面，如何在多方角力下維持平衡，為南韓民眾謀取最大福利，將是對新任南韓總統的最大考驗。

(中時電子報)