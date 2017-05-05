微風之夜眾星雲集 倒數一周粉鑽驚豔登場
微風廣場「Breeze Night微風之夜」今年以「Pink Diamond粉鑽」為主題，受矚目的星光大道倒數一周，12日當晚18時至19時會由微風執行常董岡一郎、策略長廖曉喬、總經理畑明男、孫芸芸為派對揭幕，今年出席藝人、名媛、名模和網紅超過20組，盛況可期。
這次紅毯眾星雲集，包括微風旗下藝人郭源元、陳若穎、宋蘋恩、書那娜、吳怡德、林繪里香及微風小男神池東澤；時尚名媛有林牧潔、蔡依倫、孫怡；伊林娛樂名模林嘉綺；藝人有修杰楷、Sandy吳珊儒、林可唯、唐葳、廖柏雅、舞陽、羅文裕；人氣直播紅人Nita、Chiao、李玉琳都會一同參與粉色派對。
這次，因應粉鑽主題推出超過百件獨家與首賣單品，與超過百件的粉色單品；館內處處安排表演包括1F復興南路手扶梯處「狂歡粉色街頭」；1F中廊「爆破粉色派對」。當晚消費滿10萬元，有機會抽長榮皇璽桂冠艙鑽石航線台北-巴黎來回機票。
館內品牌也配合主題之夜推出體驗活動，像是GF Chan’To憑當日17時後全館單筆消費滿6000元發票，可享塔羅牌占卜；GF八兵衛憑當日17時後全館單筆消費滿5000元發票，馬爹利藍帶干邑白蘭地/夢香檳NO.1粉紅香檳擇一兌換，限量200杯。
(中時)
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