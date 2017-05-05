天氣不穩 台南市類流感急診就診率上升

天氣不穩、日夜溫差大，台南市政府衛生局統計，今年第17週類流感急診就診率，略升為12.08%，較前週10.6%上升幅度明顯，全國流感季105年7月起截至106年5月1日，流感併發重症共確診429例，台南市確診54例，提醒民眾應提高警覺並儘速就醫。

衛生局指出，目前台南市流感併發重症較去年同期（256例）大幅下降，然而，近期流感急診就診率反而上升，顯示仍不可輕忽類流感的影響，民眾若出現發燒、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽等症狀應戴上口罩立即就醫並在家多休息，避免造成上班或上學地點之群聚，若醫師診斷符合衛福部疾管署公告對象者，可使用公費流感抗病毒藥劑，減少流感併發重症機率。

這波流感當中，65歲以上37例，40-64歲16例，0-9歲1例，確診病患中，72.2％未接種流感疫苗，94.44％有慢性病史，目前本市疫情主要以A型H3N2流感為主，約占81.4％。(H1N1占3.7%、A型未分型占5.6％、B型流感占9.3％)。

衛生局呼籲，接種流感疫苗後之保護力可達7至9成，65歲以上長者、嬰幼兒、肥胖者、高風險慢性病患、重大傷病患及孕婦等高危險群，應每年接種流感疫苗，勿輕忽流感嚴重性。

(中時)