高市前環保局長瀆職案 遭判刑2年6月
高雄市前環保局長李穆生任內涉及勞務採購弊案，事前洩漏評委名單給廠商行賄，再依指定人選圈選評委，讓廠商取得標案；橋頭地院今(5)宣判，依公務員洩漏國防以外秘密罪，判處2年6月徒刑。
李穆生2010年起涉嫌洩密採購案包括「2011-2013年度高雄市加強街道揚塵洗街計畫」、「2011-2013年度高雄市室內空品暨餐飲業輔導計畫」、「2012年高雄市農地控制場址污染改善暨驗證計畫」等標案，遭檢方以洩漏國防以外秘密罪嫌起訴。
法官審理時，認為李穆生在該勞務採購案評選委員會開始評選前，就將評選委員名單洩漏給廠商覽閱，並配合挑選所建議評選委員，已妨害投標廠商公平競爭及政府採購公平性，且李明知具擇定評選委員權限的關鍵地位，仍知法犯法，犯後一再卸責毫無悔意，今判有期徒刑2年6月。
(中時)
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