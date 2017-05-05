全大運／棄世錦賽 「羽球王子」王子維選擇世大運

「羽球王子」王子維台北世大運要為地主留下獎牌。(林宋以情攝)

雖然今年世錦賽和兩年一度的世大運撞期，但我國「羽球王子」王子維，選擇放棄世錦賽，世大運難得能在台北以地主之姿出賽，決定在鄉親父老面前出戰，為中華隊留下獎牌。

北市大大四的王子維，去年全大運因和亞錦賽撞期缺戰，5日重返全大運賽場，要爭全大運公開組男單第3金，也一併提前適應世大運場地台北體育館。

3月初德國黃金大獎賽打出代表作，準決賽爆冷撂倒奧運金牌中國大陸名將諶龍，決賽「台灣內戰」雖然不敵「一哥」周天成，亞軍王子維仍締造個人大賽新猷，瑞士大獎賽也闖進準決賽，4月初世界排名衝上生涯新高16名。

不過隨後又接連出賽印度公開賽、大馬公開賽、新加坡羽賽以及武漢亞錦賽，王子維坦言比賽密集的確有影響，「體能肌力有點下滑，不太穩定。」休息4日後，全大運再出戰，自己也在找尋比賽感覺，「目標當然是冠軍。」

對於首次獲選世大運國手，王子維不免滿心期待，還特別放棄世錦賽機會，「這是我自己的決定，畢竟這次是台北主辦，能在父母面前打球也很難得。就盡力去發揮，希望能替中華隊留下獎牌。」

(中時電子報)