把自己送給別人 她逆境成長獲選模範母親

劉陳春嬌要求完美，連豬肉上的細毛，都不辭辛苦，要以人工拔除。（莊旻靜攝）

劉陳春嬌（右）以言傳身教影響子女深遠，今年獲選為模範母親。（莊旻靜攝）

劉陳春嬌（右）以言傳身教影響子女深遠，今年獲選為模範母親。（莊旻靜攝）

「媽媽很偉大！」新竹縣北埔鄉的劉陳春嬌女士，今年獲選為模範母親，她養育7名子女，她曾有更好的發展與機會，卻願意為了家庭而選擇留下，女兒形容她「把自己送給別人」，以言傳、身教影響家人，獲選實至名歸。

劉陳春嬌自幼讀書都拿第1名，但因家中有7個手足，又因家庭經濟不佳，她在父親一聲令下，小學時斷然放棄學業，儘管校長上門慰留，依舊未能返回學校。她清晨4點起床做飯，洗全家大小衣物，還要照顧弟妹、協助農忙，整天未歇。

儘管未能順利升學，但劉陳春嬌聰明、能力強，當時在台北創業成功的姨婆，希望帶她一同去做生意，劉陳春嬌夫妻都十分嚮往，卻因為公公的一句「留下來」，而澆熄她的夢想，回歸家庭、做飯農耕。

劉陳春嬌的女兒劉美熙表示，母親的經歷絕非她與其他手足可經歷，她形容劉陳春嬌「把自己送給別人」，也相信以母親的能力要是到外地，肯定會有一番作為。劉陳春嬌育有1子6女，當孩子都讀大學時，劉陳春嬌在原本經營的糧行之外，再與先生經營煤氣行，為了子女的學費，再粗重的工作她都扛，讓孩子不捨又十分敬佩。

1999年，劉陳春嬌開始與返鄉的兒子在北埔鄉經營劉家小館，她嚴以律己，每個細節都不馬虎，甚至連豬肉上的每根細毛，都要求以手工拔除，由於手藝佳而讓劉家小館聲名遠播，也研發「春嬌粄條」真空包。

劉美熙笑說，母親要求完美，教育子女也十分嚴格，更把「忠厚老實」視為人生格言。如今劉美熙在北埔鄉經營幼兒園，也常以母親作為客語教育題材，鼓勵小朋友在日常生活中，多使用客語，也認為母親的人生經歷，就是最好的勵志故事。

(中時)