成大接生最小早產兒，22周巴掌仙子140天後出院

早產的女兒順利存活，蕭太太格外珍惜。（程炳璋攝）

見到22周出生的女兒從新生兒加護病房推出，即將可以抱著女兒出院回家，蕭太太面露慈愛的笑容。（程炳璋攝）

一心求子的蕭太太卻命運多舛的兩度失去腹中胎兒，去年懷了第三胎，又因子宮頸閉鎖不全，在22周就早產，成大醫院接手，蕭女去年底產下女嬰，在小心照顧140天後，女嬰6日將平安出院回家，院方5日先為母女舉辦蛋糕慶祝會。

成大醫院3年前曾接生一位22周出生的早產兒，過程並不順利，但近年的早產兒照顧已有更新的概念，以嚴格的感染控制，使用高頻呼吸器與早產兒皮膚照護等方式，可提高早產兒的存活率。

在嘉義汽車百貨業上班的蕭女求子過程並不順利，第一胎流產，去年初第二胎在22周時，診斷出胎兒有嚴重的心臟病，再度引產拿掉。

去年底蕭女再懷第三胎，又因子宮頸閉鎖不全，懷孕早期就需安胎，剛滿21週時又發生產道出血的問題，在22週時，子宮頸全開，羊膜已經滑入產道，情況非常危急。

由於胎兒週數太小，蕭太太在嘉義遍尋各家醫院和診所，都不覺得蕭小妹妹有機會存活，轉來成大醫院後，成大婦產科照會新生兒團隊，決定接手，表示成大團隊會盡最大努力照顧蕭小妹妹。蕭太太喜出望外的說「終於有人可以救我小孩！」

女嬰出生後，體重547公克、身長27公分，各器官都尚未成熟，成大醫療團隊將她放在新型保溫箱內，照顧140天，避免還未成熟的器官受到傷害。

這百餘日中，蕭家人不斷來探視女嬰，蕭女在護理師幫助下餵食母乳，女英挺過一關又一關，至今已42周，體重2785公克，身長45.5公分，身形已與滿足月的嬰兒無異，健康狀況良好，決定讓女嬰6日出院，5日先在醫院切蛋糕舉辦母女的慶祝會。

成大新生兒團隊醫師林永傑表示，美國兒科醫學會在2015年正式修正與公告「早產兒可以被救治的妊娠週齡從23週，修正至22週」的觀念，在日本22週大的早產兒接生後的存活率超過5成，台灣僅一、兩成，希望透過蕭小妹妹的成功經驗，讓更多22周出生的早產兒順利地存活。

(中時)