俄蘇-35伴圖-95轟炸機又近美領空 遭美軍攔截

俄國空軍圖-95轟炸機。(圖/DVIDS)

俄國空軍蘇-35。(圖/Wikipedia)

俄國2架圖-95轟炸機(Tu-95)周三在2架蘇-35(Su-35)殲擊機的陪伴下，又飛近美國阿拉斯加領空邊緣，而美軍2架正在巡邏的F-22猛禽戰鬥機，對俄國4架軍機進行攔截，並監視其離開。軍方表示，上個月中俄軍也進行4次類似的行動，但這次是自2015年來第一次俄國轟炸機在戰鬥機的陪同下進行這樣的任務。

據《CNN》報導，北美空防司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)表示，俄軍2架圖-95轟炸機和2架蘇-35殲擊機周三飛至阿拉斯加附近的國際空域，距離波因特霍普(Point Hope)僅有50英里，而空軍2架在空中執行巡邏任務的F-22戰機出動攔截，並監視4架軍機離開。

俄空軍A-50。(圖/Wikipedia)

稍後一架A-50預警機也飛近阿拉斯加領空，不過也只待在國際空域，而且並沒有被攔截。

軍方也表示這次的行動並不特別引起他們的擔憂，就在4月21-20日之間，俄軍也進行了4次類似的行動，都是圖-95轟炸機單獨行動，而儘管他們認為「已經很多年沒看到這樣頻繁的頻率」，但歸咎於是因為俄軍近來可飛軍機人員減少，需要加強培訓而導致，並沒有超乎預期或不尋常。而這類型的行動美軍也會在中國及俄國的海岸進行。

(中時電子報)