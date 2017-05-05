行車糾紛 痛毆騎士且燒車 彰化男遭訴
彰化縣20歲張姓男子去年因為與友人分騎機車外出，在半路上與另名黃姓騎士發生行車糾紛，遭對方以安全帽敲擊左肩後逃逸，他一氣之下竟夥同友人到加油站買了10元汽油，把黃男的重型機車澆淋汽油燒毀，遭彰化地檢署依公共危險罪起訴。
根據起訴書，去年11月19日晚間7點多，張男與馬姓少年兩人分騎機車行經彰化縣員林市源泉路某路段時，因細故與黃姓男子發生糾紛，黃男騎著機車手安全帽敲擊張男左肩，一陣揮打後馬上騎車逃走。
張男心有不甘、越想越不爽，立刻與馬男騎車上前追趕，三人從員林市一路飛車追逐，直到埔心鄉一處空地，張男攔下黃男，與馬男兩人都手持安全帽一陣痛打猛毆黃男，黃男不敵，丟下機車落荒而逃。
不料，兩人聯手把黃男打了一頓，張男仍難消心頭氣憤，竟自行拿著寶特瓶到附近加油站買了10元、大約600毫升汽油，再返回原地朝黃男的機車澆淋汽油後以打火機點火引燃，火勢猛烈、迅速將機車燒到只剩骨架、面目全非，甚至還差一點蔓延至路邊延燒，所幸當時剛好有巡邏員警路過見狀，緊急報請消防隊到場滅火，兩人也被警方循線逮捕送辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。