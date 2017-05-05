行車糾紛 痛毆騎士且燒車 彰化男遭訴

彰化縣20歲張姓男子去年因為與友人分騎機車外出，在半路上與另名黃姓騎士發生行車糾紛，遭對方以安全帽敲擊左肩後逃逸，他一氣之下竟夥同友人到加油站買了10元汽油，把黃男的重型機車澆淋汽油燒毀，遭彰化地檢署依公共危險罪起訴。

根據起訴書，去年11月19日晚間7點多，張男與馬姓少年兩人分騎機車行經彰化縣員林市源泉路某路段時，因細故與黃姓男子發生糾紛，黃男騎著機車手安全帽敲擊張男左肩，一陣揮打後馬上騎車逃走。

張男心有不甘、越想越不爽，立刻與馬男騎車上前追趕，三人從員林市一路飛車追逐，直到埔心鄉一處空地，張男攔下黃男，與馬男兩人都手持安全帽一陣痛打猛毆黃男，黃男不敵，丟下機車落荒而逃。

不料，兩人聯手把黃男打了一頓，張男仍難消心頭氣憤，竟自行拿著寶特瓶到附近加油站買了10元、大約600毫升汽油，再返回原地朝黃男的機車澆淋汽油後以打火機點火引燃，火勢猛烈、迅速將機車燒到只剩骨架、面目全非，甚至還差一點蔓延至路邊延燒，所幸當時剛好有巡邏員警路過見狀，緊急報請消防隊到場滅火，兩人也被警方循線逮捕送辦。

(中時)