切心啊！上次何時和媽合照 五成子女忘了
母親節即將來臨，美圖公司針對台灣用戶進行了自拍調查，發現媽媽最愛合照的對象為：小孩(60.4%)；反觀子女對於上次和媽媽合照的時間點，有44.5%回答已忘記上次何時拍照、更有46.3%表示上次和媽媽合照已是去年母親節，媽媽們應該感到有點「切心」。為鼓勵大眾多和媽媽拍照，《美顏相機》發起「就愛自拍我的媽」活動，鼓勵網友利用美顏功能，和媽媽一起美美自拍！
在此次調查中也顯示，媽媽的願望雖然多半是和子女拍照，但反觀子女針對最常合照的對象，近六成(59.5%)最常與同學或朋友拍照，位居第二的才是家人(14.5%)，數字落差極大；而在家人之中，最常合照的對象則是兄弟姊妹(51.8%)，第二名則是媽媽(26.4%)。美圖公司同時發現，現在年輕人雖然愛自拍，但他們手機相簿裡卻難找到與媽媽或家人的合照，反觀在媽媽的手機裡，充滿家人與子女的照片。另外有趣的是，當子女成為父母後，大概有超過5成的人平均一周至少會跟小孩自拍一次，但僅有2成會跟媽媽合照。
為鼓勵大家多跟媽媽及家人自拍，此次母親節《美顏相機》發起「就愛自拍我的媽」活動，邀請使用者一同開啟《美顏相機》揪媽媽一起拍照抽禮物，也藉著合照的過程多關心媽媽、與媽媽互動！《美顏相機》主打一鍵就能輕鬆修顏，也適合對於科技產品不熟悉的媽媽們使用，一起合照拉近彼此距離。
2017/5/6~14期間開啟《美顏相機》App，點選上方【上傳合照】按鈕，上傳你和媽媽用美顏相機拍的照片後，再按下方【確認送出】按鈕，就有機會得到由《美顏相機》提供的專櫃及美圖獨家好禮。
(中時電子報)
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