欣賞東南亞節慶燈火 快來台南生活美學館！

「節慶燈火主題展」以「燈」作為東南亞各地不同風土民情的切入點，闡述東南亞文化圈各地的燈與節慶文化。(曹婷婷攝)

印尼的明古魯塔布節，用巨型花燈象徵偉人的靈棺。(曹婷婷攝)

一盞燈，在台灣、在印尼、泰國、緬甸各有不同象徵意義！別開生面的「東南亞映台灣—新住民培力暨國際藝術巡迴展演」，今天起在國立台南生活美學館展出，包括台灣及印尼、越南、泰國、柬埔寨、緬甸等東南亞國家，以燈為主題，呈現各國不同文化，值得玩味。

東南亞映台灣重頭戲—「節慶燈火主題展」與「東南亞表演藝術賞」。「節慶燈火主題展」以「燈」作為東南亞各地不同風土民情的切入點，闡述東南亞文化圈各地的燈與節慶文化；「東南亞表演藝術賞」則邀請東南亞國際表演團隊，於6、7日至台南生活美學館演藝廳演出，讓民眾有機會欣賞來自印尼光影交錯的皮影戲（Wayang Kulit）、源自於印尼爪哇傳統祭祀舞蹈的Tari Beksan Lawung等演出。

「節慶燈火主題展」以不同文化脈絡中的「燈」為主題。在不同文化中，人們常以「燈」呼應他們的神話傳說，並用來慶祝特殊節日。

泰國的水燈，是對佛陀與河神的感謝，也是祝福與願望的寄託；越南中秋節則是因月亮太亮，夜空中星星消失了，人們點起手中的星星燈，呼應明媚的月光；緬甸的點燈節，家家戶戶都排放著燭光與油燈，為佛陀點亮回歸人間的道路。在台灣，燈籠更是融入人們生活習俗。

「新住民文化培力暨國際藝術巡迴展演計畫」於去年開始以各國「燈」的節慶文化為主題，將「東南亞映台灣」意象貫穿整體活動主軸，鮮活反映東南亞各國及台灣的風土。今年更要讓臺灣民眾透過依存當地的歷史脈絡、人文風俗與特有節日慶典，在互為文化主體性的基礎上，體認彼此相似與差異之處，進而提升大眾尊重、欣賞東南亞文化藝術，實質達到文化交流與永續傳承。

(中時)