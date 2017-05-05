頌讚母親慈恩 能仁家商舉辦詩詞吟唱比賽

新北市能仁家商5日舉辦慶祝母親節詩詞吟唱比賽，共有高一、高二42個班級學生參賽。（葉書宏攝）

新北市能仁家商5日舉辦慶祝母親節詩詞吟唱比賽，共有高一、高二42個班級學生參賽。（葉書宏攝）

新北市能仁家商5日舉辦慶祝母親節詩詞吟唱比賽，高聲頌讚慈母的偉大。（葉書宏攝）

新北市能仁家商5日舉辦慶祝母親節詩詞吟唱比賽。（葉書宏攝）

母親節將至，新北市能仁家商今（5日）舉辦慶祝母親節詩詞吟唱比賽，共有高一、高二42個班級學生參賽，以悠揚歌聲、創意道具融合古詩詞、音樂教學與表演藝術，高聲頌讚慈母的偉大，氣氛溫馨又熱鬧。

能仁家商近期已陸續舉辦慶祝母親節活動各項活動，幼保科推出母親節海報製作，精選全校最優20件作品展出；輔導室遴選出10位孝悌楷模，詩詞吟唱則是慶祝活動高潮，學生們提前好幾個月就開始準備排練。

今年比賽相當精緻，分為一年級女子組6隊、一年級男女混合組15隊、二年級女子組7隊、二年級男女混合組14隊，共有42個班級學生參加。

參賽隊伍以乾冰、唐衫、鳳仙裝、亮片髮飾、藝術造型、彩繪化妝、精美道具等比炫比亮麗，加上悠揚高亢的歌聲，搭配古箏、長笛、鋼琴、吉他等樂器伴奏，讓比賽像是一場大型嘉年華會，讓評審老師傷透腦筋。

能仁家商校長林佳生說，學校從不把教育工作侷限於僅在教室中進行，就以母親節詩詞活動為例，詩詞是文學的精華，用最精鍊的文字表達深厚豐富的情感；唐詩、宋詞、是中華文化的瑰寶，冠冕百代，傳唱不絕。

除課堂的學科知識，並兼具各種校內外多元設計的活動，希望鼓勵學生投入學習，從中獲得成就與滿足，以建立自信，有了信心就有幸福成功的未來；學校素來重視學生淑德培養，每周二都有詩詞吟唱教學，藉以淨化思想、美化心靈。

(中時)