澎湖吉貝島遊客溺水 搶救中

澎湖縣消防局今天下午4時32分接獲民眾報案，吉貝沙尾海域發現一民眾溺水，吉貝消防分隊立刻派人前往救援，傷者經現場遊樂公司水上摩托車救起，隨即送往吉貝衛生所ＣＰＲ搶救，目前確認傷者身分是38歲彰化縣籍遊客，初步調查是傷者不黯水性而意外溺水，刻正委請船隻後送馬公衛福部澎湖醫院急救中。

(中時)