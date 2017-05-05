化痛為愛！中山大學畢業生黃盈潔 獲頒周大觀獎學金

中山大學經濟所畢業生黃盈潔5日獲頒周大觀「2017全球熱愛生命獎學金」。左起中山大學經濟所所長楊淑珺、黃盈潔指導教授劉楚俊、黃盈潔、黃盈潔爺爺、父親及繼母。（曹明正攝）

年初剛從中山大學經濟學研究所在職專班畢業的黃盈潔，高中時因火燒車大車禍，造成全身65％以上3度灼傷，身體接受數十次手術，但他不僅擔任志工還奮發向學，5日獲頒周大觀文教基金會「2017全球熱愛生命獎學金」。

全身65％以上3度灼傷，5年內接受30多次植皮手術，讓黃盈潔飽受煎熬，最後在信仰幫助下，以高中同等學歷考上台南大學資工系，畢業後修讀高雄市立空中大學法政系，後又考上中山大學經濟所在職專班，年初畢業。

周大觀文教基金會認為，黃盈潔化痛為愛，跨越生理與心理限制，從志工付出中擁抱生命，她是陽光基金會的臉部平權最佳代言人，也在國泰世華基金會協助盲友旅程陪伴，因而獲頒今年的全球熱愛生命獎學金。

(中時)