新聞深喉嚨》女作家之死鄉民公審 名嘴辦案 公權力躲去哪？

「女作家之死」的後續效應席捲全台，一方面演變成對於被影射教師及補習班的網路公審；另一方面，因為女作家出身台南，竟然引爆台南市長前哨戰，有意參選者無不想盡辦法以消費悲劇「刷存在感」。民進黨立委林俊憲、王定宇用「揭發狼師」搏版面，但說好的「鐵證如山」至今不見。而台南市長賴清德臉書被灌爆，網友痛批：「難道一位台南女兒的生命，不如八田銅像的腦袋？」賴清德沉默8天後，終於意識到這事件可能危及他個人聲望，這才指示成立專案小組調查。補習是多數在台灣求學學生的共同經驗，「名師誘姦」挑起社會的憤怒與不安，該如何化解？在這集體療傷的過程中，有心政客可以先滾一邊去，或拿出具體措施嗎？

「女作家之死」從星星之火進而燎原，公權力的顢頇與無能難辭其咎！事件爆發後，社會衛生主管機關不思檢討自殺防治或社會安全網，竟先耍官威禁止媒體報導死者姓名。相較之下，警政單位則顯得為難，當事人已死、父母並未報案，案件僅有傳聞證據加上一本小說。但最令國人難以理解的，恐怕首推教育機關。從立刻就可以做的「狼師」通報防治機制、學生心衛機制，乃至於整個教育制度為何非要逼台灣學生長時間待在補習班不可，民怨沖天了還事不關己？教育部的反應神經比雷龍還遲鈍，部長要不要打包行李準備走人？

人民渴望公權力作為，但輿論風向是否已經失焦？例如，「補教老師實名制」會是防範悲劇重演的有效作為嗎？知名補教老師「呂捷」就批評，如果此法通過，他就去改名「呂捷」。淡江大學法律系教授包正豪則諷刺，賣戴奧辛雞蛋的業者不能公布，教補習班倒是要「實名制」。如果「實名制」能解決問題，那筆名、藝名甚至網路暱稱要不要禁？姑且不論「實名制」可能衍生出人權等問題，重點是對於有心犯罪者根本沒效吧？

《前瞻基礎建設條例》仍在立法院內「焦土鏖戰」，綠營為了護航分進合擊。除了網路上流傳國民黨立委反地方建設的黑函，檯面上的政治人物更是卯足勁遊說！桃園市長鄭文燦在企業捐贈AED給機場捷運的記者會說，「前瞻計畫」的軌道運輸對台灣是有必要且合理的投資。話鋒一轉，他說外界拿台北捷運與機捷比較不公平，「北捷是（中央）政府蓋好給他們的，不需要四成的負擔款項。」又說「前瞻計畫」扣掉鐵路建設編列3000多億元，不到台北捷運工程款的1/3。且目前北捷也沒賺錢，是靠附屬事業及悠遊卡，悠遊卡又是靠全國力量賺錢，「要攤在陽光底下分析，不要有偏見。」但事實是，台北市政府自籌1800多億元興建北捷，而機捷在前總統陳水扁任內收歸中央興建，全由中央編列預算興建。鄭文燦是無知還是故意說謊？用謊言護航的「前瞻計畫」，能不退回重擬嗎？

教廷宣布與緬甸正式建立全面外交關係，雙方均將開設大使館。教廷表示，建交是要推動兩國建立友誼。緬甸五千一百萬人口中，約1%是天主教徒。但令人意外的是，今年2月，緬甸政府才因被指控種族清洗信奉伊斯蘭教的羅興亞族人，受到教宗方濟各嚴詞批評。結果翁山蘇姬不僅未理會國際社會撻伐，還在三個月後就與教廷建交。這有兩點值得注意：其一，是教廷如今與緬甸建交，顯示其外交策略非常具有彈性；其二，則是前諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，掌權後卻被控「種族清洗」，歐美國家言必稱的「普世價值」難道有雙重標準？

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(中時電子報)