雲林獼猴多 古坑山區開始放炮趕
雲林縣不只山區獼猴出沒， 連斗六市區也有， 縣府農業處一周內抓到兩隻，都是用鳳梨吸引。古坑鄉草嶺山區的獼猴最近又開始吃筍子，林務局補助6個名額放炮驅趕猴，村長陳兵通表示，猴子還是會怕炮聲，只要把牠們趕走不損壞農作物就好，其餘季節放任他們在竹林玩沒關係。
斗六市有幾個熱點獼猴常出沒，雲科大附近龍潭路宿舍區、縣府文化處竹林、石榴班溪橋，其中石榴班溪橋附近的猴群約十幾隻，農民抱怨破壞農作。
農業處森林保育科人員多次前往吹箭麻醉，但獼猴逃的速度比人吹箭速度快，從來沒吹成功過；後來改以香蕉、地瓜誘捕，獼猴也沒興趣，最近改用香甜的鳳梨引誘，獼猴終於受不了踏入誘捕籠。
農業處長張世忠表示，通常猴群看到同伴落網會有警覺，但第一隻落網時沒被猴群發現，因此一周內抓到兩隻，都野放到更遠的山區。
龍潭里也曾誘捕過但沒成功，當地居民表示，每次里長廣播「縣府的人要來抓猴，請大家幫忙」，但獼猴從沒現身過。
農業處表示，誘捕速度雖不快，但比較溫和，兼顧保護農作物與保育，若民眾要借誘捕籠可洽森林保育科。
古坑山區最近春筍盛產，清明節後草嶺山區的獼猴又大快朵頤，村長陳兵通表示，如果獼猴願意好好吃完一根，人剝給牠吃都行，問題是牠們只吃最嫩的筍尖。
林務局最近又核准六個名額給草嶺村放鞭炮趕猴，陳兵通表示，台灣獼猴還是會怕沖天炮聲，一放炮就一溜煙不見猴影，但也要經常放才有用。
受雇趕猴的草嶺村民清晨五點半到六點、傍晚三點到六點，就要到人跡較罕至的竹林趕猴。
陳兵通表示，台灣獼猴並不傷人只是愛玩，若春筍太老牠們也不吃，還是會在竹園玩，那時通常農民也不干擾他們，和平相處。
(中時)
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