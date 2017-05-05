打造台版神隱少女 府城仙怪誌下周新化武德殿開演
雞屎藤新民族舞團改編府城文學家許丙丁的白話小說「小封神」，並結合周祐名掌中劇團，演出布袋戲偶與舞蹈結合的「府城仙怪誌」，就像是台版的「神隱少女」，下周將在新化武德殿登場，而舞團總監許春香恰好是新化人出身，新戲碼在故鄉上演別具意義。
舞團導演陳慧勻表示，「府城仙怪誌」將24回的「小封神」小說重新改編後搬上舞台，以一位就讀末廣公學校的少女為主角，背景是1945年台南大空襲，她為躲避空襲躲入中藥舖，卻意外闖入神仙世界，目睹一連串的仙佛大鬥法。
陳慧芸說，原著是以各個傳統廟宇為舞台，描述仙佛鬥法過程，並融入台南的歷史典故，並反映出下層庶民的社會結構，這次戲碼則是藉由少女的奇幻旅程，讓觀眾看到小說中「崁南小帝爺」因誤綁「文昌祠魁星爺」，引發仙怪之戰；以及石龜精在戰輸眾神後淚投國姓港，並化身為保安宮龜靈聖母等情節，可說是台版「神隱少女」。
舞團總監許春香表示，雞屎藤新民族舞團的創作都是以台南的文化風土及文學為本，之前曾在國家戲劇院、鹽水永成戲院、林百貨公演的「我的多桑、卡桑與他們的昭和戀歌」，就是以自己的父母在新化的生活為藍本編纂，而這次的戲碼是她出外50多年後首次率團返鄉演出，內心有點激動，但有信心將戲完美呈現給家鄉觀眾，下周5月12日、13日晚上7點半及14日下午2點半，共演出3場，購票可洽兩廳院售票系統或雞屎藤粉絲頁。
(中時)
關鍵字：神隱少女
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