陸C919大飛機混血率降低 未來可當預警機

中國「自主設計、全球招標」的自製C919大客機5日於上海浦東機場首飛。（圖/中新社）

中國C919首架國產大飛機5月5日下午在上海浦東機場首飛。（圖/中新社）

中國自製的大型客機C919已於5日下午在上海浦東機場首飛，在國產中程幹線客機領域上獲得突破。

不過C919雖然號稱自製，但據新浪網的軍事評論指出，零組件的國產化率目前只有不到50%。例如，C919的航電系統來自美國通用電氣（GE）、羅克韋爾柯林斯公司（Rockwell Collins, Inc.）與霍尼韋爾（Honeywell）公司；電源系統來自美國漢勝（HS）公司；起落架系統來自霍尼韋爾與德國利勃海爾（LIEBHERR）公司；防冰系統來自美國古德里奇公司（Goodrich Corporation）；APU輔助動力系統來自霍尼韋爾公司，而液壓系統則來自美國伊頓（EATON）公司。

由於大量採用國外設備產品與技術，以C919目前的版本來說，是無法用於軍用的。評論指出，C919和未來中國製大飛機下一步要做到的，就是盡量完成子系統的國產化率，如未來以渦扇-20，取代引進的LEAP-1C發動機，這樣才能投身中國國防。

評論稱，客機一直廣泛運用在軍事領域，它飛行速度快、油耗低、氣密性好，噪音與振動小，一直是包括預警機，還有加油機等各類特種飛機改裝的首選對象之一。而中國使用運輸機，甚至轟炸機作為預警機與加油機平臺，實在是無奈的選擇。它們比較耗油，但眼前實在沒有堪用的民用機型號。

一般認為，中國可以將運－20當作平臺，來改裝特種飛機，但評論指出，運－20過於肥碩的身軀，以及高達200噸的最大起飛重量，改裝為特種飛機既不經濟也不好用。

專家認為，中國C919大飛機要投入軍用，必須先提高零組件的自製率。圖為中國商飛公司工作人員5月4日在C919首飛前，對飛機進行檢查維護。（圖/新華社）

然而，由於C919噸位比較有限，就算真正國產化，也不適合發展成加油機、大型預警機，或遠端偵察機。評論指出，這些任務還得靠未來的C929飛機。但是將來C919很合適取代現在的運－8，作為中型預警機與反潛機平臺。在這方面，和它同級的美國波音737客機，就有很多成功的例子可供借鑑。

例如，曾多次闖入南海的美軍P－8反潛巡邏機，就是美國波音公司以737-800客機作為平臺，而加以設計生產的一款海上反潛巡邏機。而目前中國以運－8為平臺的高新6號反潛機，無論是作戰半徑，還是反應速度，都遠低於美軍P－8反潛巡邏機。評論指出，對解放軍來說，高新6號可能只是解決了有無問題。

因此，為了提高中國海軍航空兵的空中反潛能力，勢必要發展新一代噴氣式固定翼反潛飛機，而C919就是不錯的選擇。從公開資料來看，C-919ER（增程型）指標與P－8A的基本型飛機波音－737-800相近，意味著中國可以拿C－919ER當平臺，改裝新一代噴氣式固定翼反潛機。

評論指出，目前中國預警機在數量上，遠遠無法滿足所需。中國空軍目前裝備的空警2000/200這兩型預警機，分別以伊爾-76和運-8作為平臺。而空警－2000具備全向的雷達搜索能力，空警－200則只能搜索機身兩側的120度空域，無論機身前後都存在60度的雷達盲區。

而中國同時發展並裝備兩型預警機，一方面是技術上高低搭配，在性能上互補。但空警－200的問題是雷達功率不足，掃描範圍中存在著較大的雷達死角，在警戒巡邏航線航行時，容易丟失目標。另一方面，也是改裝平臺上有弱點，進口的伊爾－76和老舊小的運－8，都不適合大量改裝預警機。

就現有技術角度來看，用中國C－919客機改裝預警機，將可以解決這個問題。C-919預警機以現在機體為主，模仿運－8高新機的機身設計，取消貨倉內的特殊設備，並封閉後艙門。評論指出，如果採用類似美國E-737的雷達系統， C-919改預警機將超過中國目前所有型號，性能甚至超越美國E-737。

當然，無論是改裝成反潛機還是預警機，一切都必須建立在C919子系統國產化率大幅提高上。

(中時電子報)