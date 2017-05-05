為吸「天然毒」 男子陽台自種大麻

施姓男子（中）在自家陽台種大麻，遭警方查獲送辦。（呂素麗翻攝）

施姓男子在自家陽台種大麻，遭警方查獲。（呂素麗翻攝）

施姓男子在自家陽台種大麻，警方查獲時大麻已長了10多公分，估計種了3個月。（呂素麗翻攝）

乾燥大麻。（呂素麗翻攝）

警方在施男家中查獲乾燥大麻花、吹風機 等物。（呂素麗翻攝）

警方在施男家中查獲乾燥大麻花。（呂素麗翻攝）

高雄市三民二分局查獲施姓男子在自家陽台栽種大麻，再烘乾成品，有吸毒前科的施男竟向警方供稱「只是不想吸食化學的」，才自種大麻製「天然毒」，讓警方當場傻眼。

警方日前接獲線報，指綽號「言仔」的施男（34歲）涉嫌種植大麻案，立即展開偵辦，經過跟監埋伏，於2日在左營區自由三路施男住處民宅內將他逮捕，查獲已長了10多公分的大麻活株2株、乾燥大麻花（成品20公克）、吹風機、燈具、鍋子等製造器具，及安非他命吸食器、電子磅秤、夾鏈袋及行動電話等物。

警方調查，施男曾在兩年前因吸食安非他命遭查獲，施男供稱，種植大麻的技術是從網路上學習而來，種子是在中藥行購買，他以土法煉鋼方式種植大麻，自製簡易的燈具模擬日照縮短大麻成長時間，並開冷氣降低室內濕度，已快速蔭乾大麻花、葉。

施男表示，去年曾試種成功，成品都自行使用；但警方從查獲的電子磅秤、夾鏈袋等物，懷疑他有販毒牟利，將深入追查。

有電機專長、擔任監視器維修員的施男說，因為自己原有吸食安非他命毒品習慣，現在不想吸食化學毒品，只想吸「天然的」；員警搖頭笑說，化學與天然，不都一樣是第2級毒品嗎

？

警方呼籲，大麻於台灣屬第2級毒品，走私大麻種子、栽種、持有大麻是違法行為；且吸食大麻會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，同時會造成記憶、學習與認知及生殖力減退等危害，民眾勿因好奇心而嘗試毒品，以致遺憾終身。

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(中時)