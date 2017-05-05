柯市府還債300億元？王世堅痛批膨風吹牛
對於柯文哲自稱今年度台北市還債300億元，民進黨籍台北市議員王世堅批評根本是吹牛膨風，欺騙市民，很不可取！
王世堅表示，柯市長上任之初自稱還債66億元，卻是前年度就編列的法定預算額度，事實上這是誰當市長都會做的事。
而今年柯文哲更號稱上任以來已還債300億元，王世堅痛批，根據財政局提供資料，預算除應編預算法定還債額度，還包括市府超收的土地增值稅、契稅、遺贈稅，及公股持有的富邦股利而來。可見市府還債是從市民的口袋裡撈錢。
王世堅認為，柯團隊欺騙市民，更收割了市民日常的努力，實在很不可取！
(中時電子報)
關鍵字：王世堅
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。