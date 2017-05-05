柯市府還債300億元？王世堅痛批膨風吹牛

對於柯文哲自稱今年度台北市還債300億元，民進黨籍台北市議員王世堅批評根本是吹牛膨風，欺騙市民，很不可取！

王世堅表示，柯市長上任之初自稱還債66億元，卻是前年度就編列的法定預算額度，事實上這是誰當市長都會做的事。

而今年柯文哲更號稱上任以來已還債300億元，王世堅痛批，根據財政局提供資料，預算除應編預算法定還債額度，還包括市府超收的土地增值稅、契稅、遺贈稅，及公股持有的富邦股利而來。可見市府還債是從市民的口袋裡撈錢。

王世堅認為，柯團隊欺騙市民，更收割了市民日常的努力，實在很不可取！

(中時電子報)