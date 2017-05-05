桃園環保局替代役男齊挽袖 30壯士捐熱血

桃園市環保局替代役5日到捐血站捐血。（甘嘉雯翻攝）

桃園市環保局替代役5日到捐血站捐血。（甘嘉雯翻攝）

桃園市環保局替代役5日到捐血站捐血。（甘嘉雯翻攝）

桃園市環保局30位替代役男秉持著「愛心、服務、責任、紀律」的精神，於5日齊赴桃園捐血站，捐出健康的熱血，以正面的作為來回饋社會。捐血是環保局役男的優良公益傳統之一，局內每2個月固定舉辦捐血活動，鼓勵役男們將健康的熱血捐助給需要的人。

替代役男許文謙說：「這應該是我服役期間最後一次參加捐血，很感謝環保局定期舉行這樣的活動，讓我養成了捐血的習慣，也因此我開始時常運動，越來越注重飲食均衡，甚至連菸也戒了，畢竟要有健康的血才能捐助給其他人。相信退伍後的我，也會定期走進捐血站，繼續『捐血一袋、救人一命』。」

另一位替代役男侯嘉琦則說：「從還沒服役以前，我自己就常常會去捐血；後來得知環保局固定舉辦這項活動，就覺得一定要參與。每當我與弟兄們捐出熱血，心裡就有一種確實的價值感。能和同袍們一起付出愛心，其實是很特別的經驗。未來退伍後，我要求自己維持健康，才能持續捐血造福人群。」

環保局長沈志修表示，每一位替代役男都是社會未來的棟樑，他們不僅盡忠職守，更自動自發響應公益，相當值得肯定。期許青年役男們持續為社會付出心力，未來不論投身何種事業，都要記住這份服務的精神，以正面的作為來回饋社會。

(中時)