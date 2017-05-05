高市7違規產品 金門未見流通
高雄市春橋田公司涉嫌使用逾期原料分裝再製成「健康即食腰果」等7項產品，金門縣衛生局今（5）日派員至縣內5家大賣場稽查，並未發現在金門市面流通，請消費者放心。
縣衛生局表示，高雄市春橋田公司涉嫌使用逾期原料分裝再製為「健康即食腰果」、「自然健康杏仁果（生） 」、「純原蔗黑糖粉」、「純原蔗黑砂糖」、「健康即食杏仁果」、「自然健康燕麥片」及「光中杏」等7項產品，依高雄市政府衛生局提供的下游商家資料，名單中並無金門縣，但該局仍於今天派員前往金湖聯、全聯福利中心-金湖分公司、金莎大賣場、樂多大超市、金門縣政府員工消費合作社等5家大賣場稽查，確認相關產品並未流入金門縣。
但該局仍提醒指出，曾有進貨或販售春橋田公司的7項違規產品之業者，應於5月6日0時以前完成下架不得販售，否則依據食品安全衛生管理法的規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。
民眾如有發現相關產品仍於架上販售，應立即通報衛生局，已購買相關產品者也勿再食用。有關食品衛生問題，可撥打衛生局電話330-697轉306。
(中時)
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