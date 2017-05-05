學甲西瓜盛產 西瓜紅腳笭產業文化節7日登場
一掃去年產季遇雨全泡湯的陰霾，學甲的西瓜正式進入採收期，今年傳出大豐收，種植的「華寶」品種大西瓜一般重約20台斤，而最近收成的西瓜在30台斤以上比比皆是，且盤商收購價多出1成，讓農民笑開懷，公所也將在7日舉辦產業文化節活動。
學甲栽種西瓜面積近50公頃，主要位於三慶里頂洲一帶，八掌溪畔的溪埔地，由於是沙質土壤，加上排水良好等因素，所生產的西瓜品質好，甜度也高，「頂洲大西瓜」名氣很大，但去年初接連雨勢讓瓜田泡湯，幾乎沒有產出，所幸今年產季少雨，又恢復之前榮景。
農民「阿和」表示，以每分地栽種200株瓜苗來計算，經過疏果後每株僅留1顆西瓜，今年的產出率有達到8成，而且成長狀況良好，比市面一般每顆均重25到28台斤還大，應該有半數以上都超過30台斤，盤商收購價每台斤也上漲約2元，算是補上了去年的損失。
學甲區長邱志榮表示，7日登場的西瓜紅腳笭產業文化節，將會以園遊會方式舉辦，除了西瓜王競賽外，還有「西瓜棋」少年棋王爭霸賽、西瓜綿DIY親子體驗，現場當然少不了現切西瓜及西瓜汁供民眾品嘗，並準備上萬斤西瓜展售，也會順道推廣「西瓜、虱目魚、蜀葵花、台灣鯛、黑面琵鷺」等學甲五寶，行銷地方品牌。
(中時)
關鍵字：西瓜紅腳笭產業文化節、學甲西瓜
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