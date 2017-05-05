佳士得春拍　稀罕柏金包13日台北預展

拍賣價粗估為230到320萬美元的北宋鈞窯天藍釉紫斑折沿大盤（佳士得提供）

拍賣粗估價為12萬到18萬美元間的愛馬仕珍罕亮面紫桃紅色尼羅鱷魚皮30公分柏金包附18K白金及鑽石配件（佳士得提供）

多款柏金包拍品即將來台預展（佳士得提供）

全球最具代表性的兩大拍賣行，佳士得與蘇富比，一向給人遙不可及的神祕與富豪印象，事實上，它們的預展是一個對公眾開放，任何人都可以免費去參觀的「臨時美術館」。其中香港佳士得每年5月底的春拍與11月底的秋拍是年度最大盛事，拍賣前都會到台北辦理預展。

不像一般博物館會有玻璃或攔阻線將人潮隔開，預展會場為了讓買家仔細研究拍品狀態，幾乎都「零距離」，大家可以用眼緊緊貼著畢卡索或莫內的畫作仔細看那筆觸與力道，也可以在工作人員協助下鑑賞珠寶或明清時代的佛頭，是非常難得的機會。

今年佳士得春拍台北預展將於5月13至14日在敦化南路一段的富邦國際會議中心舉行，預計將有許多重要中國瓷器及工藝精品，還有罕見柏金包等手袋及配飾展出，例如拍賣價粗估為230到320萬美元的北宋鈞窯天藍釉紫斑折沿大盤、拍賣價粗估為64萬到77萬美元的清乾隆粉彩嬰戲圖罐六字篆書款、粗估為360萬到500萬美元的哥倫比亞天然祖母綠「Palmette」項鍊等等。

此外，還有拍賣粗估價為12萬到18萬美元間的愛馬仕珍罕亮面紫桃紅色尼羅鱷魚皮30公分柏金包附18K白金及鑽石配件、粗估為 1萬8千到2萬5千美元的愛馬仕漸變色尼羅蜥蜴皮25公分RETOURNÉ凱莉包附鈀金配件等等。

5月26到31日前往香港會議展覽中心拍賣現場，更有機會看見畢卡索、沃荷、培根、 張大千、趙無極、杜布菲、莫內、雷諾瓦、李奇登斯坦等國內外藝術大師珍品，以及多樣筆墨書畫、珠寶、名錶、瓷器等工藝精品。

(中時)