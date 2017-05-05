華碩公司主管中飽私囊1200萬 緩刑5年

知名電子大廠華碩公司黃姓主管，2012年間將廠商報價洩漏給競爭的零件供應商，收取1％到2%的佣金，還要求供應商招待大陸旅遊，不法所得共1200多萬。士林地院審結，收取佣金部分，依背信罪判決應執行刑1年3月，另外得易科罰金部分，依洩漏工商祕密罪，判1年1月，均緩刑5年，不法所得全部沒收，全案仍可上訴。

46歲的黃男，2011年到2014年在華碩公司任職，2012年擔任產品研發處資深經理，負責顯示卡、連接器、散熱模組等相關產品研發設計，公司規定不得收受供應商任何形式的不正當利益，且不能洩漏報價資訊給其他廠商。

黃2012年間開始，要求多間零件商「月月付」佣金，或是「論件抽佣」，分別匯入大陸、台灣不同的戶頭，累積有155萬台幣、10萬多美金、還有人民幣將近100萬等，而他自己喜歡拍照，要求供應商贈送手機，筆記型電腦，還有相機鏡頭，以及名牌望遠鏡等，法官都認定是不法所得。

判決指出，黃在黃碩公司任職期間，應該追求公司最大利益，以更低的價格，獲取更佳的品質，但因為他收受供應商的餽贈，導致華碩無法每年降低採購成本，造成公司蒙受損失，民事部分賠償華碩1000萬，與公司達成和解，宣告緩刑5年，期間交付保護管束。

(中時)