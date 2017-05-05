刷存在感 網路謠言轉發大戶8成是中老年人

網路謠傳以「解凍民族資產」為名，在北京鳥巢開「慈善富民大會」，交10元人民幣可領5萬元人民幣慈善金，讓大陸各地眾多中老年受騙者上當。圖為4月24日受騙群眾聚集在鳥巢旁。（圖／網路圖片）

謠傳要召開「慈善富民大會」的北京鳥巢體育館因受騙民眾聚集而被迫暫時關閉。（圖／澎湃新聞）

最近一則在北京鳥巢發錢的網路謠言讓眾多老年人誤信而前往聚集的新聞，引起網路與媒體上熱烈討論。大陸知名社群軟體微信所做的調查顯示，50歲以上的中老年人轉發網路謠言情況非常普遍，尤其以與養生相關的謠言比例最高，而專家分析此一現象的主因是「精神空虛」。

這個驚動大陸社會的消息稱「慈善富民大會」在北京「鳥巢」召開，參與者只需交納10元人民幣就可在活動現場領取5萬元人民幣慈善金。消息傳出之始，許多地方早就有警方出面闢謠，但阻擋不住來自各地的受騙者前往鳥巢體育場，讓鳥巢被迫關閉。現場警方不斷勸說，仍有不少受騙群眾深信不疑。

大陸知名社群軟體微信曾發表過2016年的統計資料指出，中老年人每日在微信上發送消息次數高達44次，是微信主要的活躍用戶群。但是，中老年人發送的訊息中屬於網路謠言的比例也偏高，每個月轉發5條以上謠言的用戶有8成是50歲以上的中老年人。

調查發現，中老年人轉發的網路謠言比例最高的是養生秘聞，例如「科學家發現：一味中藥48小時可殺死98%癌細胞，轉發吧！」「西瓜和桃子不能一起吃，速轉，多一次轉發就能救一條人命！」儘管某些謠言無傷大雅，但仍有人因誤信謠言而受害，相信謠言的偏方而延誤醫治時機，因此有人將此類謠言戲稱為「中老年朋友圈的毒雞湯」。

大陸心理學家陳昊思曾在電視節目上分析，老年人轉發謠言的心理狀態主要是內心孤獨，渴望兒女陪伴，並以發送訊息證明年紀雖大還能跟上社會發展節奏。這種心理狀態套句現在的說法就是：「刷存在感」。華北電力大學法學教授方仲炳則認為，老年人對新媒介缺乏認識，成長環境讓他們對媒體報導較少懷疑，造成中老年人的謠言轉發率偏高。

大陸媒體報導指出，年老的長輩們特別愛發這類養生訊息給子女，也多半認為是「為家人身體著想」、「反正看看也沒什麼壞處」，類以訊息經過朋友圈的相互激盪而更加堅信，就容易受害或被不法份子趁虛而入。大陸警方近年來也破獲多起網路詐騙案件，犯罪份子正是透過微信等社群軟體的朋友圈進行不法活動。

專家也認為，中老年人與子女長期分離，出現情感上的空虛，從而容易被人攻佔。如何平衡中老年群體內心需求和社交需求，才是將長輩傳播網絡謠言的危害降到最低的解決之道。

(中時電子報)