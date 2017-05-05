臉書網路直播販售藥品、食品 議員要求稽查
臉書直播近來很夯，不少網紅開直播叫賣邀網友競標，不過包括化妝品或是民眾自日本帶回藥品或是進口食品，若以這種方式販售，恐怕有問題，市議員黃婉如、楊朝偉強力要求衛生局必須強力稽查，因未產品來源無從得知也未經檢驗，且一旦發生消費糾紛，也是一大問題。
黃婉如說，她手機隨便打開，就有很多直播廣告出現，每天都刪不完，離譜的是，裡面的主持人大喇喇的介紹她所販售的食品，剛從日本帶回來，「怎知道不是福島等核食產品？公開販售安全嗎？」
楊朝偉說，他還有看過生鮮產品競標，主持人介紹後，開放民眾喊價，他說，運送過程會不會有問題？販售環境衛生有無檢查過？民眾根本無從得知販售地點在哪裡，「可以吃得安全嗎？」還有網紅或是藝人試用化妝品或保養品，強調效果等等，在未經衛生單位審查把關下，難保消費者使用後，不會出問題。
劉仁照、彭俊豪及劉茂群等議員要求衛生局必須要強力稽查，他們說，臉書直播買賣有爭議，食品或藥品來源無從得知，要求市府衛生局嚴加把關，避免衍生事端。
衛生局長蔡紫君表示，藥政科、食管科都有專人負責監控電視廣告、網路買賣等狀況，若有異樣會採側錄方式，而臉書直播部分也會派員配合監看，同時加入食安志工等協助，緊盯網路直播買賣狀況。
(中時)
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