心虛偷瞄 桃園警意外逮到通緝犯

男子心虛偷瞄，蘆警意外查獲詐欺通緝犯。（圖/甘嘉雯翻攝）

桃園市蘆竹分局大竹派出所所長藍啟中、警員蘇柏潁5日凌晨執行巡邏勤務，在蘆竹區大新路、大新一街口發現蘇男鬼鬼祟祟在大街上走著，看到警察巡邏經過時面露緊張，警方上前盤查，蘇男一開始謊稱忘記身分證號碼，待員警欲帶其返所查證身分時，立即拔腿狂奔，經百餘公尺追趕後順利攔下蘇男，將其制服，原來蘇男因詐欺遭通緝，如今順利將他逮捕歸案。

(中時)