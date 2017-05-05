新營文化中心兩檔展覽　邀民眾度過不同的母親節

知名攝影大師阮義忠（戴帽者）以正方形構圖為照片主軸，即日起在新營文化中心展出50張作品，細細闡述平凡老百姓的日常生活。（萬于甄攝）

阮義忠（左）的創作風格以人文紀實為主，每張照片充滿早期社會的萬象，值得細細品味。（萬于甄攝）

嬉遊花房集結10位國內外當代女性藝術家，分別以編織、陶藝、裝置藝術等元素，呈現女性生命自我成就的過程。（萬于甄攝）

新營文化中心5月兩檔特展即日起登場，由攝影大師阮義忠以正方形構圖，拍攝50張平民百姓動人的風貌；《嬉遊花房─當代女性創作展》則集合國內外10位當代女性藝術家共同展出，傳遞出女性的自我探索，以及對社會溫柔支持、關懷包容的力量，希望讓民眾有不一樣的母親節。

知名攝影大師阮義忠《正方形的鄉愁》攝影展中，每幅照片都以正方形構圖為主軸，內容從1973年到1994年間，其跋山涉水深入鄉土所觀察記錄到的每個動人的畫面，不少照片都讓民眾彷彿回到當年的時光，像是水肥車、街邊的刻印商等，每張照片都有不同的生命故事。

阮義忠說，用相機鏡頭去看一個人，是用情，而拍下一張照片，則是有親，因此對攝影家而言，鏡頭拍下的陌生人在某種意義上，都成了鄉親，而平凡老百姓的日常生活，也是他最感興趣的主題之一。

另一檔《嬉遊花房─當代女性創作展》則集合國內外10位當代女性藝術家，藉由編織、陶藝、攝影錄像、海報等創作元素，分成長與認同、觀照與參與及創造與療癒等主題，呈現女性生命自我成就的過程，策展人王怡文邀請觀眾以不同的視角度過母親節。

兩檔展覽即日起在新營文化中心展出，6日下午3點阮義忠也將親自分享「生命的寬度，影像的深度」；《嬉遊花房─當代女性創作展》在「創造與療癒」的主題館空間內，則安排讓觀眾體驗創造療癒的效果，新營文化中心歡迎民眾踴躍前往觀賞。

(中時)