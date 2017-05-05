桃園市教育局：補習班立案時 需有良民證
桃園市教育局針對補習班管理，在立案時會請補習班提供設立人、班主任刑事紀錄證明（良民證），並輔以不適任教育人員系統查詢，及會辦社會局查詢是否有違反兒權法49條虐待兒童行為。
補習班立案後，教職人員異動要求補習班自行檢核教職員工資格，不得有《補習及進修教育法》第9條第2項各款情事，即對他人為性騷擾，經依性騷擾防治法第20條科處罰鍰確定者，教育局會在每年公安講習安排相關課程並進行宣導，如果補習班教師有違規情形，經查證屬實，得依法解聘或解僱，若發生於負責人，則廢止其設立許可。
(中時)
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