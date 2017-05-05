不要命！半裸男3天內2度騎車上國道
國道1號南下幼獅路段4日出現1名上半身赤裸的劉姓機車騎士，不僅未戴安全帽，還不顧後方汽車駕駛按喇叭警告，急切至內線車道。這是他3天內，2度被人發現將機車騎上國道，加上危險駕駛行為，已被開單告發，警方更不排除依公共危險罪嫌偵辦。
行車紀錄器畫面顯示，該名上半身赤裸的劉姓騎士，未載安全帽，在國道中線車道，切至內線車道，讓後方駕駛驚呼：「不要命」、「找死」，更有駕駛按喇叭示警，要他騎到路肩後再下國道。
這段畫面被拍下PO網後，讓不少網友覺得太離譜，「趕時間也不必這樣！」甚至有人大呼：「這算是自殺式攻擊了吧！」
國道警方說，該名劉姓機車騎士，1日時也將機車騎上國道，均為幼獅路段，雖然2部車不同，但車主都是該名騎士。
國道警方根據民眾提供的影像，將依違反《道路交通管理處罰條例》，機車行駛高速公路開單處罰3000到6000元，未戴安全帽罰500元。而這次變換車道的危險駕駛行為，會再吃上6000元到24000元的罰單。
(中時)
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