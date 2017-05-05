韓第1美女高手「吸晴」 日大賽觀眾創紀錄

安信愛不愧是「韓國第1美女高手」，於日巡大賽首輪吸引創紀錄觀眾人數。(圖：CLPGA提供資料照)

日巡(JLPGA)本周在茨進行總獎金1.2億日圓的年度首場大賽撒隆巴斯盃高賽，根據大會公布，昨天(4日)首輪共吸引1萬3097名觀眾到場觀戰，創下日巡史上紀錄，原因除這是1場大滿貫賽，主要是有韓國「第1美女高手」之稱的安信愛參賽。

今年26歲的安信愛「美名」，早已遍亞洲女子高壇，過去到中國比賽都造成轟動，吸引不少男性球迷慕名而來，這次到日本參加大賽觀眾人數破紀錄，結果大多數是男性球迷，終讓日媒驚訝她的高人氣。

安信愛1990年在首爾出生，身高165公分，體重53公斤，自幼隨家人移居紐西蘭，5歲開始打高球，除了面貌姣好，更擁有魔鬼般的好身材，由於曾在韓巡贏過3場冠軍與獎金榜最高排名第3，隨時近年「人美成績也美」，所到之處都成了媒體與球迷追逐的寵兒，她也2012年也曾來台參加裙襬搖搖在美麗華球場舉辦世界女子名人賽，只是當時成績不突出，沒引起太多國內男性球迷注意。

對於首度參加日巡大賽觀眾就破紀錄，安信愛羞澀說：「緊張到心臟砰砰跳，感覺好像菜鳥剛參加比賽。」，還用日語說：「感覺很棒。」

不過，之前國外媒體猜測，她是整型過的「人工美人」。

(中時電子報)