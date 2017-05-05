登山協作員身體不適 保七總隊馳援

上吐下瀉不止的楊姓登山協作員無力行走，但山區低溫又無遮蔽處，恐有失溫之虞，保七五大緊急馳援。(圖/江詩筑翻攝)

來自新竹五峰的20歲楊姓登山協作員4日深夜因連續上吐下瀉無力行走，在大鹿林道東線17公里處待援，山區夜間氣溫驟降，且無遮蔽處恐有失溫危險，山友向苗栗縣消防局報案，保七總隊第五大隊獲報後前往馳援，陪同協作員下山到隊部休息，待天亮再離開就醫。

保七總隊第五大隊觀霧小隊小隊長楊貴源及警員胡憲輝等2人，會同雪霸國家公園觀霧管理站人員，冒著攝氏14度低溫及大鹿林道東線落石坍方危險，5日凌晨0時30分許，在東線林道17公里處，發現楊姓及謝姓2人躺在林道旁待援，隨即用巡邏車將他們緊急載出，於凌晨1時40分許，交由在觀霧小隊等候接駁的新竹縣消防局救護人員評估。

保七總隊第五大隊表示，楊男因身體不適上吐下瀉，謝男陪同從九九山莊緊急下撤，因夜晚山區路況及視線不佳，謝男不巧左腳踝扭傷，行進速度更趨緩慢，至晚間10許，才下撤至馬達拉溪登山口。

由於山區氣溫驟降，他們也無足夠的登山裝備禦寒，支撐至大鹿林道東線17公里處，楊姓男子因虛脫已無力行走，遂找尋路旁的石桌椅處避寒，並打119電話對外求援。

保七總隊第五大隊呼籲，雪霸國家公園觀霧遊憩區往來交通須由新竹縣五峰鄉122縣道及大鹿林道連接；而從觀霧前往攀登大霸尖山，從觀霧至馬達拉溪登山口，19公里的大鹿林道東線，遇雨常有落石坍方情形，救援交通上更顯不便，特別籲請山友，謹慎評估自身狀況，上山時應備妥簡單的醫療用藥，不要高估自己的登山能力，更不要摸黑趕路，以免讓自己身陷險境。

(中時)