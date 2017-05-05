登山協作員身體不適 保七總隊馳援
來自新竹五峰的20歲楊姓登山協作員4日深夜因連續上吐下瀉無力行走，在大鹿林道東線17公里處待援，山區夜間氣溫驟降，且無遮蔽處恐有失溫危險，山友向苗栗縣消防局報案，保七總隊第五大隊獲報後前往馳援，陪同協作員下山到隊部休息，待天亮再離開就醫。
保七總隊第五大隊觀霧小隊小隊長楊貴源及警員胡憲輝等2人，會同雪霸國家公園觀霧管理站人員，冒著攝氏14度低溫及大鹿林道東線落石坍方危險，5日凌晨0時30分許，在東線林道17公里處，發現楊姓及謝姓2人躺在林道旁待援，隨即用巡邏車將他們緊急載出，於凌晨1時40分許，交由在觀霧小隊等候接駁的新竹縣消防局救護人員評估。
保七總隊第五大隊表示，楊男因身體不適上吐下瀉，謝男陪同從九九山莊緊急下撤，因夜晚山區路況及視線不佳，謝男不巧左腳踝扭傷，行進速度更趨緩慢，至晚間10許，才下撤至馬達拉溪登山口。
由於山區氣溫驟降，他們也無足夠的登山裝備禦寒，支撐至大鹿林道東線17公里處，楊姓男子因虛脫已無力行走，遂找尋路旁的石桌椅處避寒，並打119電話對外求援。
保七總隊第五大隊呼籲，雪霸國家公園觀霧遊憩區往來交通須由新竹縣五峰鄉122縣道及大鹿林道連接；而從觀霧前往攀登大霸尖山，從觀霧至馬達拉溪登山口，19公里的大鹿林道東線，遇雨常有落石坍方情形，救援交通上更顯不便，特別籲請山友，謹慎評估自身狀況，上山時應備妥簡單的醫療用藥，不要高估自己的登山能力，更不要摸黑趕路，以免讓自己身陷險境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。