你知道嗎？ 2017血壓控制有新標準
中華民國心臟學會及台灣高血壓學會共同制定「2017年血壓控制新標準」，若是患有心血管疾病、腎臟疾病及75歲以上年長患者，將收縮壓控制在120毫米汞柱以下，可以降低3成死亡率。
依據健康醫療網，台灣高血壓理事長、台大醫院內科部王宗道主任醫師表示，台灣共有475萬人罹患高血壓，而高血壓患者在未來患有腦中風機率是一般民眾的2.84倍；腎臟病是1.93倍，而心臟病是1.66倍，且平均每4.5人中就有1人死於高血壓。
中華民國心臟學會、台灣高血壓學會指南主席暨台北榮民總醫院心臟內科江晨恩醫師表示，美國國家衛生院所證實心血管疾病、腎臟病及75歲以上年長患者若將血壓控制在120毫米汞柱以下，死亡率會減少33%、心血管死亡率少40%，而心衰竭則少38%。
要有效控制血壓，除了平日要測量血壓，江晨恩醫師建議可以由飲食習慣下手，像是限鹽、限酒、減重、戒菸、規律運動及得舒飲食，可以使血壓獲得良好控制。
(中時電子報)
關鍵字：血壓
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