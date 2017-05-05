日籍遊客慕名瑞穗溫泉 員警熱誠指引服務
一位日籍遊客獨自到台灣自由行，想到瑞穗溫泉泡湯，並徒步尋幽探訪，享受山林旅遊，但因人生地不熟，語言不通，因此步出火車站時直接到瑞穗分駐所請警方協助。
瑞穗所長趙志豪以英文和日籍遊客溝通，但效果不佳，所長靈機一動立即使用LINE的翻譯軟體與該名日籍旅客雙向溝通，得知該名日籍遊客從旅遊書中得知瑞穗獨特的碳酸溫泉水，因此慕名前來。
想從瑞穗市區搭乘客運至4公里遠之紅葉村瑞穗溫泉區，然而因本地客運班次不多，加上擔心日籍遊客語言不通，所長趙志豪、實習生鍾佳伶發揮熱心助人精神駕駛巡邏車將該名日籍遊客載至紅葉村。
行經紅葉派出所時並由精通日語的紅葉所長田秀明協助導覽當地旅遊路線，而該日籍旅客並未留下姓名，但對於警方積極主動協助外籍遊客，展現為民服務之貼心，並協助解決其困難，完成瑞穗之旅，表達萬分感激與感謝。
(中時)
關鍵字：瑞穗溫泉
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