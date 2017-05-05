專職稽查人力吃緊 桃衛生局：做最好運用
桃園市衛生局針對食品安全的專職稽查人員只有32人，包括萬美玲等多位市議員5日質詢指出，依照市民人口、案件分類來看，這樣的數目根本不成比例，副市長王明德表示，除了加強人力外，將研擬加重處罰的條款，並呼籲市民一起監督、雙管齊下，否則人力永遠不可能夠，衛生局長蔡紫君也說，會對有限人力做最好運用。
市議員魯明哲、舒翠玲表示，衛生局常到大賣場、市場等販售地點稽查，但依照現在的人力，平均每家店一年頂多抽查1、2次，不符效益，建議著重食品原料的源頭管理，把重心轉向工廠，才能真正保障食品安全。
萬美玲指出，食安稽查業務包山包海，專職人力才32人，平均一人負責6000多位市民，和人口比例、負責業務都不成比例；市議員梁為超也說，雖然有食安志工輔助，但全市也只有45名食安志工，還是依照志工的居住地分配，分布不均。
蔡紫君表示，依照目前編制，食安稽查專職員額是40人，但因招募不易，加上需培訓半年等因素，才暫時沒有補滿，會儘速加派人力，並對有效人力做最好運用
(中時)
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