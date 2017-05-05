警破販毒集團 毒蟲哭喊愧對失智母
日前屏東縣恆春分局北上新北市，破獲7人販毒集團，他們將裝毒品的零錢包塞入磁鐵，每當有員警查緝，就隨手一丟黏在車底躲避，不過仍被逮，一名林姓藥腳落網時，告訴50歲人生有一半因吸毒坐牢，假釋出獄後，母親已失智症不認得他，痛哭說「多希望人生重來」。
恆春分局數月前接獲線報，指車城鄉籍的林姓兄弟檔，在恆春地區販毒牟利，弟弟平日住在新北市五股區，每月都會由北部攜帶毒品南下販賣，恆警日前見時機成熟，兵分多路查緝，行動前監控林姓主嫌原已南下車城老家，但突然北返新北市，警方只好從台灣尾一路向北追緝。
警方守在林男住屋外，待他一出門隨即逮補，員警搜索林男隨身物品時，發現林男將藏毒品的零錢包，黏上2個強力磁鐵，每當遇到員警，就隨手往車底一丟，零錢包就黏在汽車鈑金上，林男見把戲被識破，還尷尬地笑了出來，警方共逮捕7人並查獲2.35公克的海洛因、9.2公克的安非他命，與販毒所得9100元等。
另名林姓藥腳則告訴員警，他是家中么子，媽媽向來最疼他，但他卻從10幾歲開始吸毒，50年的人生有一半都是在牢裡度過，沒能在社會上立足超過1年，又犯案入監服刑，直到上次假釋出獄，返回家鄉發現老母已失智，連他都不認得，談及至此他慟哭不已，直說希望人生能重來。
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(中時)
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