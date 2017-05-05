南投藍田書院興學風 獎勵優秀學生
南投市藍田書院慈善功德會，5日頒發獎學金給415名優秀高、國中學生；縣府祕書長洪瑞智表示，希望獲獎同學持續努力求學，將來進入職場後，不忘回饋社會。
藍田書院慈善功德會優秀學生獎學金，由洪瑞智及藍田書院主委蕭煥奎主持，合計發放金額83萬元；縣議員游宏達、曾振炎，藍田書院慈善功德會會長李轂摩、18℃文化基金會執行長王又興，南崗國中校長何光明、南投高商校長何景標等人也共襄盛舉。
洪瑞智指出，藍田書院是縣內三大書院之一，在教育未普及的年代，就是作育英才的基地，而慈善功德會成立26年，在各界慷慨解囊下，將資源投入社會福利及教育，包括急難救助、冬令救濟、清寒學生助學金及午餐費等。
李轂摩表示，雖然獎學金不多，但希望發揮鼓勵作用，期勉學生未來成為國家棟梁；功德會成員多數是退休校長、老師等，義務為社會服務，也輔助學校，幫助學生課業，歡迎有志之士一起參與，投入公益服務。
(中時)
關鍵字：藍田書院
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