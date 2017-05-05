旗山區舉辦公民審議暨參與式預算 全區居民動起來
「咱的預算、咱來決定」，旗山區首次舉辦「公民審議暨參與式預算」，由地方民眾腦力激盪出7個方案，將於5月13日由全區居民投票選出3個方案，成為高市首例全區動起來投入參與式預算，讓居民更接近社會議題。
旗山區老年人口多，許多社區發展協會處於停滯狀態，老年人因此足不出戶，以往社區發展由公部門規劃營造方案，這次居民透過公民會議，審議決定方案，全區都動起來，討論相當熱絡。
居民在旗山區公所及中山大學公共事務研究所引導下，提出心中最想辦理的事物，經過參與者討論、溝通及腦力激盪，大山、中洲、大德、廣福、大林、勝湖及太平社區各提出老人課程、藝文活動、培訓老人解說員、學習手工藝，營造文化花園、發揚大鼓陣及日據時代擔水坑文化保存，最後形成7個提案。
凡設籍旗山區年滿16歲市民，13日上午9點到下午2點憑身分證可到全區8個投開票投票，可跨區投票，1人可選3方案，5點公布開票結果，將選出最高票三個社區，各可獲得10萬元社區營造執行經費，由社區執行方案。
旗山區長陳佑瑞說，透過這次舉辦參與式預算，發現老人其實很樂意參與社區活動，期盼藉由公民提案，讓居民更關心居住環境，進而讓社區有更好的未來發展。
(中時)
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