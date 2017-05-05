韓女團AOA草娥徹底消失 粉絲憂成退團前兆

韓國人氣女團AOA。(達志影像)

草娥近來接連缺席團體活動。(達志影像)

韓國性感女團AOA以《貓步輕悄》初嘗爆紅滋味，成員中又以雪炫人氣最高。然而近來粉絲就發現主唱草娥不僅社群網站已長達14周沒更新，也接連缺席表演活動，加上其他成員在社群網站上意味深長的留言，令粉絲擔心草娥恐怕退團。

草娥、雪炫本月3號同時缺席AOA在京畿漣川全谷里的表演活動，雪炫是因拍攝廣告缺席，然而草娥就不知原因，連負責演唱部分也被酉奈重新錄音取代。加上草娥早前還缺席4月1號團體在日本舉行活動、社群網站也超過14周沒更新，令粉絲開始擔心草娥去向。

巧合的是，成員酉奈日前就在社群網站寫下「真心祈禱，你有更幸福的資格」，珉娥也留言「堅持住，都會過去的」，都令粉絲擔心這些不尋常的跡象為草娥退團前兆。

(中時電子報)