超酷桌遊營！義大與陸軍學子英文交流

義守大學舉辦桌遊營，與陸軍官校學子英語交流。（林雅惠翻攝）

為提升學子學習英語的興趣與自主性，義守大學外語文中心舉辦英語桌遊營，邀請中華民國陸軍軍官學校與義大應用英語學系及應用日語學系學子一同參與，兩校學生分組隊遊戲、互動交流，展現優異英語實力。

30多位來自陸軍官校師生，與義大應英系、應日系學子一同參與桌遊營，應日系學子們特別身著浴衣翩翩起舞，精彩的開場舞，讓大家目不轉睛。

桌遊營規劃英文猜字、謎語，參與學生要使用英文描述一個中文字，新鮮的玩法讓些許學子不小心詞窮，露出苦惱表情，很是逗趣。

畢業於國防大學、現於陸官校英儲班進修的陳冠霖說，藉此活動可看到外校的教學環境，藉由義大情境教室的實境模擬從旁輔佐，能夠沒有壓力、很愉快地學習，很喜歡這樣的學習過程，大家藉由遊戲互動共同成長。

義大外語文中心主任謝竺樺說，一同規畫此次活動內容的應用英語學系大三學子林敏程，與其團隊前後籌備約兩個多月；團隊中擔任桌遊營活動主持人的國際商務學系學子鍾雅竹英文口說十分流利，在英語課堂中認真學習、表現優異，謝竺樺說，只要用心學習，即使非英文相關科系的學子，英文能力都會有所成長。

(中時)