王溢正連繳2場好投 刮鬍子有差？
Lamigo桃猿左投王溢正開季首戰繳出6局失2分好投，未料隨後狀況卻急轉直下，連吞2敗，還挨了中信兄弟3連轟，不過近期狀況回穩，連繳兩場好投，竟是刮鬍子「拐氣」有功？他5日對統一獅賽前笑說，挨3連轟後刮了鬍子，「結果勝投又MVP」，不過其中改掉情緒不穩的毛病，更是一個重要關鍵。
王溢正上月2日繳優質先發後，9日對獅隊6局失4分輸球，16日對兄弟慘遭3連轟，僅投3.2局失7分吞第2敗，接著23日對兄弟中繼登板，又是投2局失3分，苦吞3連敗。不過他近期狀況漸入佳境，27日繳出7局失1分好投奪下本季首勝，昨再戰兄弟雖吞敗，不過也繳出7局失3分的優質內容。
「盡量不讓自己陷入困境！」王溢正認為，自己過往投球若投不好，就比較容易有情緒，但經過幾場比賽後，自己不斷檢討、回顧狀況好時的影片，更重要是更懂控制情緒、專注在球場上，讓他找回過往的鬥志，不再被打就慌張，助他連繳好投。
王溢正投球心境變得不同，上場勇於和打者對決，讓他能找回投球狀態。他說，現在就照過往繼續調整，以維持住好的狀態為目標，「到場上要告訴自己不能發脾氣，努力拉長投球局數，把任內的工作做好最重要。」
(中時電子報)
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