蘆竹產業園區開發案　鄭文燦：地主同意或要求前　不會開發

桃園市蘆竹海湖坑口工業區為1981年經行政院核定報編之工業區，屬於「已報編（公共設施）未開發工業區」，缺乏公共設施及聯外道路，市府基於解決陳年問題立場，由經發局委託工程顧問公司進行「蘆竹產業園區開發案」的可行性研究，日前說明會時遭民眾強烈抗爭。

經過協調，桃園市長鄭文燦5日親自到場說明，表示園區規畫開發案應以「地主同意或是地主要求」為前提，本案尚未進入行政程序，也從未進入市府決策階段，「這個案子就到這邊結束，不會推動」。

(中時)