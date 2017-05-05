DIY蜂蜜檸檬汁 農場和超商合作推簡易杯
現代人工作忙碌，維他命C攝取不足，真善美綠色健康生態農場和超商合作，推出檸檬汁簡易杯，內含兩顆檸檬加一包蜂蜜，上班族只要切開自己擠，就能DIY自製一杯安全的蜂蜜檸檬汁，酸酸甜甜滿足一天維他命C所需，非常方便。
農場總經理蕭舜緝說，4月剛推出的檸檬汁簡易杯，客層鎖定北部的上班族，希望讓消費者享受便宜又安全的檸檬汁。超商業者要求特別嚴格，所有的檸檬都要農藥零檢出，所以檸檬除了果肉可擠汁外，皮也能泡熱水喝或製成檸檬乾，整顆檸檬能充分使用。
目前農場和屏東80多名果農契作，要求要有生產履歷，除了保障農民收入，也能讓消費者享用安全無毒的檸檬。由於產品剛推出，目前只在苗栗以北的超商舖貨，蕭舜緝估計，進入夏天旺季天氣炎熱時，1杯只賣39元的簡易杯，應會很受上班族歡迎，未來也會舖貨到全台超商。
屏東檸檬受到去年颱風影響，產量減少3成，目前產地價1台斤60元，價格相當不錯。農糧署南區分署長姚志旺說，屏東檸檬品質佳，目前內銷市場占了7、8成。之前已有香蕉在超商打開通路的成功案例，希望未來檸檬也能成為超商熱門的產品。
(中時)
關鍵字：檸檬
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