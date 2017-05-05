半夜撞黑狗義消車禍死亡 飼主遭過失致死罪嫌函送
彰化縣42歲莊姓義消，2日凌晨1點多騎機車離開值勤崗位要回家，在和美鎮孝義路撞到黑狗，導致機車翻覆、莊倒臥在田間，被妻子和員警尋獲、發現時，已經沒有生命跡象，和美警分局交通隊調查黑狗飼主未將狗綁妥，導致車禍，依過失致死罪嫌函送彰化地檢署。
警方調查，莊也是塑膠工廠負責人，卻熱心公益，還在秀水消防分隊當義消，2日凌晨2點多，莊的太太不解先生怎還沒回家，打電話問隊部，得知凌晨1點多就離開了，擔心出事，半夜狂奔到附近道路，拚命找人，凌晨5點多在出事現場發現先生機車，人卻倒臥田間沒氣息了。
莊太太報案，傷心欲絕，莊送醫不治，警方在機車對向車道發現一具黑狗屍體，上有輾過傷痕，研判騎士撞上狗後，才摔落田間而死，黑狗是肇事主因。
警方也參考動物保護法第84條，疏縱寵物在道路妨害交通者，寵物所有人或行為人處以300萬元以上、600萬元以下罰款，顯然飼主有責任。
警方表示，現場沒路燈、夜間昏暗、視線不好，地上也沒煞車痕跡，卻有8、9公尺刮地痕，莊男應是無預警撞上黑狗，檢方相驗莊跌落早成氣血胸，時隔4小時才被發現，延誤救援時間，導致不治身亡。
警方調閱監視器查訪，確認肇事主因的黑狗飼主是附近工廠業者楊姓男子，楊坦承黑狗是他養的，叫「憨豬」，才8、9個月大，很頑皮，工廠共養了7、8隻狗，平時都用項圈綁起來，這次出事可能是憨豬自己掙脫了項圈，非常懊悔，沒有多加注意，但真的不是故意的。
(中時)
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