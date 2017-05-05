用醫療創作藝術 屏東醫檢師陳涵懿開創作展
衛生福利部屏東醫院的醫檢師陳涵懿，對藝術創作很感興趣，並將平日醫事檢驗工作化為創作。在她的作品中，心電圖等醫療器材及瞳孔等人體構造，都變成探討人生和生死的靈感；矽膠、電極貼片、棉花棒、醫療紗布、抽血試管等也變成創作素材，非常獨特。
陳涵懿從輔英科技大學醫事技術系畢業後，便在醫院檢驗科工作。她從小就對藝術創作很有興趣，除了醫學專業，還到屏東大學取得視覺藝術學碩士學位，並到東方設計學院文化創意研究所攻讀博士班。
陳涵懿對周遭事物特別敏感，工作會接觸到顯微攝影、X光、電腦斷層掃瞄、磁體共振與超音波等醫學影像，一般醫療人員可能只做為判讀疾病的科學證據，她卻能從中解讀出不同東西，從中發現人體的奧妙，及所蘊含的力與美。
她透過影像處理與電腦後製，將人體器官及細胞轉化為藝術創作的基本元素，將醫學藝術化、視覺化，創造出新的感官經驗，成為發人深省、具哲思性的作品，讓人了解生命的奧妙，更珍惜和愛護生命。
陳涵懿說，從達文西觀察與解剖人體來精進藝術創作，到康丁斯基、馬格利特、歐姬芙、草間彌生等人，都是從生物有機體變化，得到豐富的創作泉源。現代藝術中，像DNA、懷孕、胚胎等，都能構成有機體藝術創作系統。
陳涵懿的「B．甦形．C：被放逐的生命」創作展，即日起至5月23日於屏東縣政府文化處一樓102畫廊展出，歡迎大家前往觀賞。
(中時)
關鍵字：陳涵懿
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